"Дядо Йоцо гледа"- хит на Фестивала на брашното
На финала в Своге се очакват над 1000 участници Тестен "Дядо Йоцо" се превърна в истински хит на Фестивала на брашното, който се провежда цял месец в...
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На финала в Своге се очакват над 1000 участници Тестен "Дядо Йоцо" се превърна в истински хит на Фестивала на брашното, който се провежда цял месец в...
Хасково. Възрастен избирател от Хасково застана три пъти до урната и успя да гласува от третия път. 90-годишният Митьо Бойдев изпита първоначално зат...
На 9 юни Очин дол празнува с песни и танци