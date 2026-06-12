"Левски" подновява двуразовите занимания
Анталия. От днес "Левски" подновява двуразовия режим. Първото занимание е от 11:00 часа, а следобед "сините" ще тренират от 17:00 ч, информира официал...
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Анталия. От днес "Левски" подновява двуразовия режим. Първото занимание е от 11:00 часа, а следобед "сините" ще тренират от 17:00 ч, информира официал...