Издирват убиеца на мечката, която влизаше по дворовете в Арда
Това е престъпление по наказателния кодекс, каза зам.-директорът на ЮЦДП – Смолян Асен Карабов
Следете всички новини, анализи и коментари за Дворове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е престъпление по наказателния кодекс, каза зам.-директорът на ЮЦДП – Смолян Асен Карабов
Русе. Река Русенски Лом повиши нивото си и заля дворове и къщи в село Красен, съобщи Дарик радио. Кметът на русенското село Йорданка Чурова обясни, че...
Видин. Късно в събота високите води на река Скомля заляха дворове и унищожиха насаждения на жителите на село Септемврийци, съобши bTV. Опасност за хо...