Облепват със стиропор пернишкия Дворец на културата
Проект за енергийна ефективност на емблематичната за Перник сграда на Двореца на културата ще осъществява общината. С около 1.2 млн. лева ще се прави...
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Проект за енергийна ефективност на емблематичната за Перник сграда на Двореца на културата ще осъществява общината. С около 1.2 млн. лева ще се прави...