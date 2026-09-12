Трагедия в Сандански. Двойна смърт в известна фамилия
Баща и син починаха през 2 часа
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Баща и син починаха през 2 часа
Двойна смърт потресе столичани. Жена почина във ВМА часове след като бе простреляна от мъжа си в столичния квартал "Свобода". Това съобщиха от пресцен...
Предполагат, че бензинови изпарения са предполагаемата причина за смъртта на бизнесмена Пламен Миланов и неговата служителка в Дупница. Това съобщи БН...
Два трупа са открити снощи в сграда в центъра на Дупница. Те са на таксиметровият бос Пламен Миланов и 30-годишна жена. Мъжът е основен свидетел по д...