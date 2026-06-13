Ново чудо в Хераклея Синтика. Изненада за археолозите /СНИМКИ/
Ново чудо в античната перла Хераклея Синтика откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica....
Следете всички новини, анализи и коментари за двоен гроб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ново чудо в античната перла Хераклея Синтика откри екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН), съобщиха археолозите от Archaeologia Bulgarica....