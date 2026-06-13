Младоци играят Шекспир зад канала
Музиката на Графа звучи в спектакъла на Тея Сугарева"Дванайсета нощ" е за 25-ия рожден ден на трупата Младоците на Малък градски театър "Зад канала"...
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Музиката на Графа звучи в спектакъла на Тея Сугарева"Дванайсета нощ" е за 25-ия рожден ден на трупата Младоците на Малък градски театър "Зад канала"...