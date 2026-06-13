Вадят от обръщение хартиените 2 лева
БНБ спира емисиите от 1999 и 2005, но ще продължи да ги изкупва
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БНБ спира емисиите от 1999 и 2005, но ще продължи да ги изкупва
От 1 януари 2021 г. БНБ ги изважда от обращение
Те престават да бъдат законно платежно средство от 1 януари 2021 г.
От днес влиза в обращение монетата от 2 лева. Първи с нея ще се сдобият банките, които са дали заявка, а след това тя ще стигне и до търговските вериг...
Днес Българската народна банка официално представи новата монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. Тя ще бъде пусната в обращение от 7 деке...
В Националния център за анализ към БНБ е регистриран нов тип неистински банкноти от 2 лева, емисия 2005 г., информират от пресцентъра на ведомството....