Всичко за Дупе

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Кристина наля дупе

Кристина наля дупе

Кристина Агилера е напомпала задните си части. Певицата легнала под ножа, за да направи дупето си още по-пищно, гласи последната клюка в Лас Вегас. Тя...

01 май | 21:20
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30 дни за стегнато дупе

30 дни за стегнато дупе

Вече традиционната ни петъчна рубрика за стягане на фигурата в домашни условия получи рамо от известния македонски специалист по фитнес Иван Йовановск...

27 март | 14:54
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