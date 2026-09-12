Пожар гори пелетна фабрика в казанлъшкото село Дунавци
Сигнал за пожара е получен малко след 19:50 час
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Сигнал за пожара е получен малко след 19:50 час
Цял квартал в град Дунавци е под вода
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