Над 1 000 коли на ден минават по Дунав мост 2
Видин. Над 1000 превозни средства минават на ден през Дунав мост 2, като повечето са излизащите от страната автомобили. След като в петък Дунав мост 2...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дунав Мост Ii. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Видин. Над 1000 превозни средства минават на ден през Дунав мост 2, като повечето са излизащите от страната автомобили. След като в петък Дунав мост 2...
Бившите, работили за моста, не бяха споменати на церемонията по откриването му
Дунав мост 2 го направи излишен след 70 години служба
Нашите на плаж в Румъния, луднаха по кебапчета