Ясен е жребият на Дунав за Европкъп
Русе. Жребият за женския Еврокъп, изтеглен днес в Мюнхен, отреди на „Дунав 8806" да играе в В група с тимове от Русия, Турция и Швеция. Управителният...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дунав 8806. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Русе. Жребият за женския Еврокъп, изтеглен днес в Мюнхен, отреди на „Дунав 8806" да играе в В група с тимове от Русия, Турция и Швеция. Управителният...
Русе. Шанте Еванс подписа професионален договор с шампиона на България „Дунав 8806", съобщи Президентът на женския баскетболен клуб Красимир Трифонов....
Русе. С парична премия от 2 хил. лв. и грамота за високи спортни успехи русенският кмет Пламен Стоилов награди ръководството на баскетболен клуб „Дуна...
Русе. Баскетболистките на Дунав 8806 са новият стар шампион в Националната лига, след като записаха трета победа във финалната серия срещу Нефтохимик...