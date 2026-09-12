Народният пак захапа Мутафчиев
Пореден скандал в театралната гилдия беляза празничния уикенд. Народният театър "Иван Вазов" се надигна отново срещу председателя на Съюза на артистит...
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Пореден скандал в театралната гилдия беляза празничния уикенд. Народният театър "Иван Вазов" се надигна отново срещу председателя на Съюза на артистит...
Родни актьори превърнаха Европарламента в сцена на връх 3-ти март. За пръв път евродепутатите аплодираха в сърцето на институцията един от най-емблема...
50 - 100 - 50. Това е формулата на успеха на три спектакъла на Народния театър – „Духът на поета" от Стефан Цанев, постановка на Маргарита Младенова,...