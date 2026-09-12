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Аплодираха Мутафчиев в ЕП

Аплодираха Мутафчиев в ЕП

Родни актьори превърнаха Европарламента в сцена на връх 3-ти март. За пръв път евродепутатите аплодираха в сърцето на институцията един от най-емблема...

03 март | 22:05
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