Официално: "Левски" и Мюлдер си казаха сбогом
София. Днес по взаимно съгласие бяха прекратени трудово-правните взаимоотношения между "Левски" и Дъстли Мюлдер, информира официалната страница на "си...
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София. Днес по взаимно съгласие бяха прекратени трудово-правните взаимоотношения между "Левски" и Дъстли Мюлдер, информира официалната страница на "си...
София. Дъстли Мюлдер попадна в групата на "Левски" за домакинството срещу Нефтохимик от 10-ия кръг в А група. Двубоят е в сряда от 18,00 часа на "Геор...
София. Десният бек Дъстли Мюлдер бе реабилитиран от ръководството на "Левски" и отново тренира с първия отбор. Решението за връщането на холандеца бе...
София. "Левски" се отказа от опитите да привлече класен десен бек, който същевременно е и свободен агент. "Сините" провалиха преговорите с няколко игр...
Шампион на Европа може да заеме мястото на Дъстли Мюлдер в дясната зона на защитата на "Левски". Чистката в "Панатинайкос" е на път да прати на "Герен...