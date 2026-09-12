Мюлдер в групата на "Левски" за мача с Нафтата

София. Дъстли Мюлдер попадна в групата на "Левски" за домакинството срещу Нефтохимик от 10-ия кръг в А група. Двубоят е в сряда от 18,00 часа на "Геор...