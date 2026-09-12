Полицията на крак, издирва сивия "Голф"
София. Районът около 6-о РПУ е отцепен от полицията, която издирва автомобила, докарал 10-годишната Лара Банева. Според свидетели, сив автомобил Фолкс...
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София. Районът около 6-о РПУ е отцепен от полицията, която издирва автомобила, докарал 10-годишната Лара Банева. Според свидетели, сив автомобил Фолкс...
София. Освободената в неделя вечер Лара е в добро състояние, но в шок. Това съобщават очевидци пред Нова телевизия. Дъщерята на Евелин Банев-Брендо се...
София. Десетгодишната Лара, която беше отвлечена на път за училище на 5 март, е освободена късно вечерта в неделя и вече е при родителите си, съобщава...