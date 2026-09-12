Баща преби жестоко дъщеря си
Баща преби жестоко дъщеря си. 13-годишното момиче е постъпило в спешното отделение в Благоевград със счупена на няколко места ръка, съобщава БГНЕС. Д...
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Баща преби жестоко дъщеря си. 13-годишното момиче е постъпило в спешното отделение в Благоевград със счупена на няколко места ръка, съобщава БГНЕС. Д...
Пловдив. Момиченце на две годинки бе похитено от собствения си баща. Екшънът се разиграл в четвъртък сутринта пред детска ясла "Послушко", където дете...
Сливен. Родители, които смятали дъщеря си за мъртва седем години, я откриват случайно. Момиченцето се ражда с множество увреждания и лекарите съветват...