DS 3 вече и със 6-степенен автомат
След появата си на пазара през пролетта на 2010, DS 3 се превърна в икона и автомобил, избран от над 320 000 потребители по света. Премиум марката DS...
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След появата си на пазара през пролетта на 2010, DS 3 се превърна в икона и автомобил, избран от над 320 000 потребители по света. Премиум марката DS...