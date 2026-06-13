Всичко за Държавна Комисия По Стоковите Борси И Тържищата

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Доматите поевтиняха с 14%

Доматите поевтиняха с 14%

Цените на вносните доматите паднаха с 13,8% през миналата седмица до 2,13 лв. за килограм на едро. А оранжерийните български домати поевтиняха с 5,1 н...

10 май | 19:25
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