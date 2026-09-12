Георг Георгиев разговаря с Марко Рубио
Обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион
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Обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион
Доналд Тръмп не обича войните, смятайки ги за „загуба на пари и животи“, подчерта Рубио
Срещата на върха на НАТО през 2025 г. ще се проведе в Нидерландия на 24-25 юни
Американски представители водят отделни разговори с Украйна, а Киев "е част от преговорите"
То е логично и напълно очаквано
Роденият във Флорида политик може да стане първият латиноамериканец на поста
Очакваме да видим, наистина, дали "Хамас" могат да приемат да отговорят с "да" на прекратяването на огъня
Каква е причината
"Това няма да е справедлив и траен мир", предупреди американският държавен секретар
Бившият държавен секретар на САЩ почина на 84 години, бил напълно ваксиниран
Обсъдиха санкциите по закона "Магнитски"
Новият държавен секретар представи приоритетите на правителството
Антъни Блинкън е назначен на ключовия пост
Държавният секретар на САЩ е на посещение в Русия
Още необходими мерки срещу тероризма, енергийната сигурност, върховенството на закона, образованието и двустранните отношения между България и САЩ. То...
Вашингтон. Държавният секретар на Съединените щати Джон Кери отправи ново предупреждение към Русия снощи в неочаквано изявление пред медиите. По думит...
Ватикана. Папа Франциск направи най-важната промяна в администрацията си, откакто пое властта във Ватикана през март, съобщават световните агенции. Т...