Рокада на върха във Фонд "Земеделие". Ново ръководство
За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова
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За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова
Ето какви документи трябва да се приложат
Решението е на служебния министър на земеделието и храните Георги Тахов
Фермерите ще получават пари за опазване на околната среда
Заместник изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" и още петима са задържани за 24 часа
"Земеделие" е най-проверяваната агенция у нас, каза директорът на фонда "ДАНС влезе в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за конкретни проверки, по които...
София. 4,4 милиона лева ще бъдат отпуснати по Националната програма за пчеларство през 2015 година, съобщи заместник-изпълнителният директор на ДФ „Зе...
София. Държавната помощ de minimis за изхранване на преживни животни през 2014 г. ще бъде увеличена с 4 млн. лв. Това съобщиха от пресцентъра на Минис...
Плевен. Служителка в местния клон на разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие" беше арестувана за вземане на подкуп. 35-годишната Зинка Ди...