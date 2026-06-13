Младежи ваят скулптури в Банско
Банско е домакин на младежки скулптурен симпозиум. Между 4 и 14 юли в курортния град се провежда събитието, което е своеобразна надпревара по дървопла...
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Банско е домакин на младежки скулптурен симпозиум. Между 4 и 14 юли в курортния град се провежда събитието, което е своеобразна надпревара по дървопла...
Майстори на дървопластиката ще покажат щастливото детство чрез свои произведения. Идеята е на община Мездра, която организира първия регионален симпоз...
Екстериорна дървопластика събира най-добрите майстори за шеста поредна година на национален симпозиум във варненското градче Бяла. Темата е „Придвижва...