В света на Кустурица филмът става реалност
За жителите на Мокра гора животът продължава да е чудо Теснолинейката "Шарганска осмица" възкръсва след култовата лента Мокра гора - Дървенград - Со...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дървенград. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За жителите на Мокра гора животът продължава да е чудо Теснолинейката "Шарганска осмица" възкръсва след култовата лента Мокра гора - Дървенград - Со...