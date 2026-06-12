Фойерверки за Годината на дървената коза по китайския календар
С грандиозни тържества и зрелищни фойерверки от Китай до САЩ се отбелязва началото на Годината на дървената коза (овца). Днес започна Новата година по...
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С грандиозни тържества и зрелищни фойерверки от Китай до САЩ се отбелязва началото на Годината на дървената коза (овца). Днес започна Новата година по...