Акад. Проф. Д-р Дроздстой Стоянов: Раздаваме се и свършваме с бърнаут

Професионалното изпепеляване започва с репликата "Иска ми се да заплача, но не мога", казва най-младият професор по психиатрия у нас Акад. Проф. Дроз...