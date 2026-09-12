Какво е Синдром на пещерата и защо страдаме от него?
Психиатър казва, че заради ковид тежките психически заболявания остават без грижа
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Психиатър казва, че заради ковид тежките психически заболявания остават без грижа
Вирусът ще мутира, ако се ваксинират малцина
Професионалното изпепеляване започва с репликата "Иска ми се да заплача, но не мога", казва най-младият професор по психиатрия у нас Акад. Проф. Дроз...
Най-младият ни професор свири на пиано Моцарт и Чайковски
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