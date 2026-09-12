Полицията в Манчестър се страхува от дрони по време на дербито
Манчестър. Полицията в Манчестър се опасява от използването на дрони по време на градското дерби между Сити и Юнайтед в неделя. Двата отбора излизат е...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дрони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Манчестър. Полицията в Манчестър се опасява от използването на дрони по време на градското дерби между Сити и Юнайтед в неделя. Двата отбора излизат е...
София. Пореден подарък получи Българската армия от САЩ. Днес стана ясно, че са ни изпратили две безпилотни летателни системи тип RQ-11 Raven. Самолет...
Маунтин Вю. Технологичният гигант Google придобива компанията за безпилотни самолети Titan Aerospace, след като надвиши офертата на Facebook, който съ...