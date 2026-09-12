Откриват паралелки за дрогеристи в София и Силистра
Близо 80 ученици в България се обучават по австрийска програма, а от учебната 2023 / 2024 г. те ще бъдат 150
Следете всички новини, анализи и коментари за Дрогерия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Близо 80 ученици в България се обучават по австрийска програма, а от учебната 2023 / 2024 г. те ще бъдат 150
Заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ)
Кърджали. Полицаи задържаха двама, извършили кражба от дрогерия в село Тихомир, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В обекта е проникнато през разбито стъ...