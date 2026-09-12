"Дрийм Тиътър" забиха виртуозно в София
Звезди от "Ахат", Тома и Албена Михова купонясваха на шоуто във "Фестивална"Петручи и компания заложиха на тежкия саунд и брутални сола Едва ли могат...
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Звезди от "Ахат", Тома и Албена Михова купонясваха на шоуто във "Фестивална"Петручи и компания заложиха на тежкия саунд и брутални сола Едва ли могат...
Вечерят с телешко печено и спагети, носят дузина китари "Дрийм Тиътър", които във вторник ще зарадват българските си почитатели в зала "Фестивална",...
И без Портной бандата запази качество "Дрийм тиътър" блестят почти 30 години на сцената Само година дели "Дрийм тиътър" от сериозен юбилей - 30 годи...