23-тият Национален BMW събор ще срещне хиляди фенове на марката в Стара Загора
Програмата на 21 юни включва целодневни дрифт шоу, дрифт такси и драг състезание, гост изпълнителят ще бъде 100 кила
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Програмата на 21 юни включва целодневни дрифт шоу, дрифт такси и драг състезание, гост изпълнителят ще бъде 100 кила
Има рекордни стойности – 240 км в час по Околовръстното на столицата
По чудо не се е стигнало до тежка катастрофа
Полицията пак го залови след бясно шофиране
Прокуратурата подгони дрифтаджии
От Общината уточняват, че вече са предали записите от инцидента на Сектор "Пътна полиция“
Заради причинена смърт на лекар
Полицията ги подгони, половината избягаха
Нямаше гонка при страшната катастрофа, отнела живота на двама млади хора на 20 години. Вероятно внезапна спирачка на БМВ-то и пресечен път на другата...
Обещавам, че като стана кмет ще построим специална писта за любителите на адреналина, скоростта и бързите коли. На тази писта гумите ще свистят безопа...
Фелипе Сантана от "Шалке" доказа, че е любител на скоростите. Защитникът публикува клип в Инстаграм от задния си двор. Там той е яхнал моторна триколк...
Дрифт между тунинговани второразредни бегачки са в основата на конфликта в "Орландовци", разкриха пред "Стандарт" участници в баталните сцени. В парка...
Банско. Първи по рода си празник на скоростта ще се проведе на входа на Разлог. В два поредни дни любителите на екстремните преживявания ще посрещнат...
Част от подготовката на препятствията за състезанието