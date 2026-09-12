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Празник на скоростта в Разлог

Празник на скоростта в Разлог

Банско. Първи по рода си празник на скоростта ще се проведе на входа на Разлог. В два поредни дни любителите на екстремните преживявания ще посрещнат...

12 септември | 16:18
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