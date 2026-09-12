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Откриват ловния сезон

Откриват ловния сезон

София. Ловният сезон в страната се открива официално днес. Ловните дружинки вече ще могат да ловуват дива свиня, както и местен дребен дивеч. Изпълни...

04 октомври | 8:49
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