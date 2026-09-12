123 000 нарамиха пушките. Яки гърмежи
На прицел ще са пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина
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На прицел ще са пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина
Прибират пушките в деня на кметския вот От 100 до 500 лв. глоба чака хилядите авджии, ако бродят в горите без сигнална шапка. Ловният сезон на местен...
София. Ловният сезон в страната се открива официално днес. Ловните дружинки вече ще могат да ловуват дива свиня, както и местен дребен дивеч. Изпълни...