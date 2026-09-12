Dream Theater празнуват 40 години на сцена с концерт в Античния театър
Майк Портной отново с бандата за историческо турне и концерт в Пловдив на 21 юли 2025
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Майк Портной отново с бандата за историческо турне и концерт в Пловдив на 21 юли 2025
София. Любовта към Dream Theater събира на една сцена шестима от най-добрите български рок музиканти за един необичаен концерт. Преди повече от годин...
София. Уникално изживяване обещават на българската публика Dream Theatre. Кралете на прогресив метъла пристигат за един специален концерт у нас. След...
Ню Йорк. Dream Theater представиха новия си видеоклип. Той е към парчето „The Looking Glass". Парчето е от албума "Dream Theater", който бе издаден п...