Стана ясно кой е новият директор на бургаски театър
Постът остана свободен след смъртта на бившия му шеф
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Постът остана свободен след смъртта на бившия му шеф
Началният час се запазва – 21 часа
Камерната зала на Драматичния театър под тепетата ще носи неговото име
Срещу закупен билет за спектакъла „Не е вярно, но аз вярвам“ от Пепино де Филипо, театърът ще даде възможност на всеки да си направи романтична снимк...
Премиерът Бойко Борисов разгледа обновения театър в Пловдив възстановен от пожара през 2013 г. със средства от правителството, съобщава „Фокус". Бори...
Утре вечер откриваме Драматичния театър Пловдив, които има път може да дойде да види колко хубаво е станало. Това заяви премиерът Бойко Борисов преди...
Плакет за участие в Международния театрален фестивал в град Бурса, Турция получи Общински драматичен театър в Кюстендил. Кюстендилските актьори предс...
Щетите от пожара са за 200 бона, не се знае дали застрахователите ще покрият всичко