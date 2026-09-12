ДПС-Шумен със специална позиция за отстранените в Нови пазар
Няма такова нещо като “напуснали структури”, заявяват депесарите
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Няма такова нещо като “напуснали структури”, заявяват депесарите
ДПС вече се готви за нови парламентарни избори. Това стана ясно от думите на съпредседателя на ДПС Мустафа Карадайъ на отчетно-изборната конференция в...
На проведената днес 27.03.2016 г. IX-та отчетно-изборна областна конференция на ДПС- Шумен, организацията избра за областен председател Айсел Руфат. Т...