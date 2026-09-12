Македонците доволни, чакат ваксините ни като топъл хляб
Средно дневно се правят по около 10 000 ваксинации
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Средно дневно се правят по около 10 000 ваксинации
Едно платно от магистрала "Тракия" ще бъде пуснато днес
За пореден път ние животновъдите се убеждаваме, че Министър Десислава Танева и ръководството на Министерството на земеделието и храните изпълнява поет...