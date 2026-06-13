Голям скандал в Русия! Посегнаха на Толстой и Достоевски
Каква е причината за реакцията
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Каква е причината за реакцията
Някои допуснаха, че пътникът може да е роднина на известния писател
В клуб "Пушкин" закусвате с Чайковски, обядвате с Достоевски и вечеряте с Толстой Ерата на Пушкин се възроди в центъра на София Кой би могъл да си п...
Култовият режисьор Ларс фон Триер проговори 4 години след "нацисткия" скандал на международния кинофестивал в Кан, породен от думите му "на моменти ра...
Теодора Димова внесе темата в БГ романите на новия век Най-мощният ум, дълбал някога в темата за Бог, разбира се, е Достоевски. Казват, че всички ром...