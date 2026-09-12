Отчитат ръст на досъдебните производства за наркотици и нелегална миграция
Увеличават се и задържаните за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества
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Увеличават се и задържаните за производство, преработване, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества
Главният секретар на ведомството даде подробности
Образуваните досъдебни производства с такъв предмет – при 79 за 2018 г., само за първите 9 месеца на 2019 г. са 147
София. 71 досъдебни производства за нарушение на избирателните права на гражданите са образувани на територията на цялата страна във връзка с изборите...
София. Прокуратурата е образувала общо 54 досъдебни производства до 20 часа, съобщиха от Върховната касационна прокуратура. От общо 331 преписки от к...
София. Държавното обвинение е образувало 14 досъдебни производства за купуване на гласове, съобщава пресцентърът на прокуратурата. Направени са серия...
София. Прокуратурата е образувала 26 досъдебни производства свързани с парламентарните избори. 12 от тях са за купуване на гласове, съобщават от Софий...