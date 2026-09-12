Отпуснаха допълнителни средства за оградата по българо-турската граница

Правителството на премиера Бойко Борисов одобри допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. Те са в общ размер до 55,807 млн. лв. От тях 30 млн. лв. по...