Правителството отпуска 116 500 лв. допълнително на КЕВР
Правителството одобри допълнителни средства в размер на 116 500 лева по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016 г. чрез пр...
Следете всички новини, анализи и коментари за Допълнителни Средства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Правителството одобри допълнителни средства в размер на 116 500 лева по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за 2016 г. чрез пр...
Правителството на премиера Бойко Борисов одобри допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. Те са в общ размер до 55,807 млн. лв. От тях 30 млн. лв. по...
София. Кабнетът одобри на днешното си редовно заседание разпределянето на допълнителни 324,7 млн. лв. към бюджетите на няколко министерства с недостиг...