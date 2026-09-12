Добри новини за бюджета на Министерството на отбраната
С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи
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С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи
Изпити ще положат деца, които са били в карантина или в болница в София
Устройства са пристигнали късно снощи
България ще получи 1 151 000 ваксини на "Пфайзер/Байонтех
Хотел вече трябва да се резервира предварително
Правителството осигури допълнителни средства за извънучилищните педагогически учреждения за 2016 г. Това са институциите, в които се организират дейно...