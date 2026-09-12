Google чества 3 март заедно с България
Така нареченият "Doodle" на световната търсачката Google днес е посветена на националния празник на България – 3-ти март. За 137 годишнината от Освоб...
Следете всички новини, анализи и коментари за Doodle. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Така нареченият "Doodle" на световната търсачката Google днес е посветена на националния празник на България – 3-ти март. За 137 годишнината от Освоб...
София. Най-голямата интернет търсачка Google отправи поздрав към българите за националния празник 3 март със запазената си марка "Doodle" - тематична...
Маунтин Вю. В деня на откриването на Олимпиадата в Сочи Google се появи с необичайно лого по повода: На заглавната страница на търсачката са изобразе...