Нова донорска ситуация дава шанс на четирима
50-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, даде шанс за живот на четирима. Донорската ситуация е станала на 02 април 2015 г. в МБАЛНП „Свети Наум" в ст...
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50-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, даде шанс за живот на четирима. Донорската ситуация е станала на 02 април 2015 г. в МБАЛНП „Свети Наум" в ст...