Лолова - първа муза на Доньо Донев
Показаха неизвестен шарж на легендарната актриса
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Показаха неизвестен шарж на легендарната актриса
Тодор Динов и Доньо Донев незаслужено бяха унизени, възмущава се професорът През септември на 1979-а в морската ни столица се събира цветът на светов...
Хасково. Доньо Донев стана носител посмъртно на Голямата награда на "Академия Каунь" "Каунь 2013". Призът беше беше връчен на церемония в театъра в Ха...