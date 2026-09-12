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"Каунь 2013" за Доньо Донев

"Каунь 2013" за Доньо Донев

Хасково. Доньо Донев стана носител посмъртно на Голямата награда на "Академия Каунь" "Каунь 2013". Призът беше беше връчен на церемония в театъра в Ха...

09 септември | 10:22
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