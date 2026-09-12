Всичко за Дончо Донев

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Левски разчисти скаутите

Левски разчисти скаутите

София. Покрай подготовката за мача с Иртиш на Герена развъртяха и метлата. В Левски правят сериозни промени в скаутското звено, което понесе доста кри...

03 юли | 20:30
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