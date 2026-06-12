Дончо Баксанов се закле на мястото на Тонев в парламента
Дончо Баксанов положи клетва като народен представител. Той влиза в Народното събрание на мястото на Стоян Тонев. Баксанов е избран от листата на ГЕР...
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Дончо Баксанов положи клетва като народен представител. Той влиза в Народното събрание на мястото на Стоян Тонев. Баксанов е избран от листата на ГЕР...