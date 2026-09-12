Баксанов: Медицински колеж ще реши кадровия дефицит
Пазарджик. „Създаването на Медицински колеж в Пазарджик е една от идеите ми за привличане на млади хора в нашия регион и се надявам при следващото упр...
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Пазарджик. „Създаването на Медицински колеж в Пазарджик е една от идеите ми за привличане на млади хора в нашия регион и се надявам при следващото упр...
Пазарджик. „Имаме чест да се изправим пред вас, имаме и воля да вървим напред за развитието на българските региони, за да се върнат младите хора". Тов...
Пазарджик. „ГЕРБ има реална програма за подкрепа на малките и средни предприятия и затова с открито лице мога да ви уверя, че през следващите години щ...