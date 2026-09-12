НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора
Обясняват им как да подават сигнали за нарушения
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Обясняват им как да подават сигнали за нарушения
Според Велислава Делчева не се полагат достатъчно усилия за децата без родителска грижа
Незаконните домове за възрастни хора в Украйна, които се явяват частни бизнес-проекти, ще бъдат затворени във връзка с избухналия пожар в едно такова...