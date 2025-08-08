НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

Поредица от срещи в домовете за възрастни хора започват от НЗОК. На тях специалисти ще обясняват какви са здравноосигурителните права на живеещите в тях, а целта е по-добра информираност и защита на възрастните, съобщават от ведомството.

Фокусът на срещие ще е върху извънболничната и дентална помощ, достъпът до помощни средства, както и какво включват задълженията и услугите, които личният лекар трябва да им осигури като здравноосигурени граждани.

Специално внимание ще бъде отделено на възможностите за достъп до личната здравна информация чрез мобилното приложение „еЗдраве“, както и на практическите стъпки за ползването му. Служители от „Информационно обслужване“ на място ще сдвояват телефоните и ще обясняват предимствата на приложението, както и реда за подаване на сигнал при открита нередност.

На възрастните хора ще се обяснява как да разпознават фалшивите съобщения от името на институцията и как да реагират при съмнение за измама.

„Дълбоко вярвам, че обществото ни се оценява по начина, по който се отнасяме към своите най-уязвими групи – децата, болните и възрастните хора. В последните месеци сме свидетели на ужасяващи случаи на пренебрежение и нечовешко отношение в няколко домове за възрастни. Констатирани са не просто „нарушения“, а престъпления срещу близките ни“, заяви при първата си среща с възрастни хора управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски.

Той ги увери, че настанените в домове хора могат да разчитат на институцията, която ръководи.

„Можете да разчитате на нас. Да видите, че зад непознатите абревиатури стоят хора. НЗОК е тук, за да си свърши работата. Да бъде близо, да бъде полезна. И приемете това като обещание, което ние ще изпълним“, категоричен беше управителят на НЗОК. Той пожела на възрастните хора да прекарват старините си спокойно и ги увери, че НЗОК ще направи всичко необходимо това да се случи.

Проектът предвижда експерти на институцията да посетят всички домове в страната.

