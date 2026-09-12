50% от децата в институции с психически проблеми
Повече от половината деца, отглеждани в интституции, имат психически смущения. Това обяви Весела Банова, директор на сдружение "Дете и пространство"....
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Повече от половината деца, отглеждани в интституции, имат психически смущения. Това обяви Весела Банова, директор на сдружение "Дете и пространство"....
Хасково. След 11 години в България няма да има и един дом за деца лишени от родителски грижи. За сметка на това обаче ще се увеличават Центровете за о...
София. Днес и утре (13 и 14 май) „Холдинг БДЖ" ЕАД ще осигури пътуването до София на 12 абитуриенти от Домове за деца, лишени от родителска грижа, и т...
Велико Търново. 1550 деца с увреждания трябва да намерят нов дом и семейство и да бъдат изведени от специализираните институции, съобщи Ева Жечева, пр...