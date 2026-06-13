Почна се! Домино от фалити, най-голямата икономика в Европа се разтресе
Много притеснителна тенденция - ще се разпростре ли в много държави?
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Много притеснителна тенденция - ще се разпростре ли в много държави?
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