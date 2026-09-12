Доминик Строс-Кан не знаел, че жените в оргиите са проститутки
Лил. Доминик Строс-Кан отново потвърди пред съда, че не е знаел, че жените в оргиите с негово участие са били проститутки. Днес се води съдебно заседа...
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Лил. Доминик Строс-Кан отново потвърди пред съда, че не е знаел, че жените в оргиите с негово участие са били проститутки. Днес се води съдебно заседа...
Белград. Вицепремиерът на Сърбия Александър Вучич спомена за възможността правителството да ангажира авторитетен чуждестранен специалист, "чието и...
Париж. Бившият шеф на Международния валутен фонд Доминик Строс-Кан ще бъде съден по обвинения за сводничество във връзка с предполагаема организация з...