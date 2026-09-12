Парис победи на спускането в Квитфиел
Италианецът запази шансове за малката купа в дисциплината
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Италианецът запази шансове за малката купа в дисциплината
Италианецът остави зад себе си Фойц и Щредингер
Доминик Парис спечели спускането от Световната купа в австрийския зимен център Кицбюел. 23-годишният италианец постигна време от 1:57.56 мин в най-пре...