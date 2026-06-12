Домашни кокошки в бургаско село със съмнения за птичи грип
Домашни кокошки в село Константиново, което се намира край бургаското езеро Мандра, са със съмнения за птичи грип. Това съобщи за bTV директорът на Аг...
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Домашни кокошки в село Константиново, което се намира край бургаското езеро Мандра, са със съмнения за птичи грип. Това съобщи за bTV директорът на Аг...